Российская атака на Одессу унесла жизни двух человек, есть раненые
Киев • УНН
россия утром 13 ноября атаковала Одессу. Разрушен дом, повреждены 11 автомобилей, погибли два человека, ещё пятеро пострадали.
россия утром 13 ноября атаковала Одессу, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГУ ГСЧС в Одесской области, пишет УНН.
До двух человек возросло число погибших в результате атаки на Одессу. Еще пять человек пострадали, они госпитализированы
По данным ГСЧС, в результате удара поврежден одноэтажный частный жилой дом, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
По другому адресу зафиксировано попадание на открытой местности, в результате чего повреждены 11 легковых автомобилей.
"К сожалению, эта атака унесла жизни 2 людей. По предварительной информации, еще 5 человек пострадали", - подтвердили в ГСЧС.
На месте происшествия работали психологи ГСЧС.
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