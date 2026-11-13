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Российская атака на Одессу унесла жизни двух человек, есть раненые

Киев • УНН

 • 1922 просмотра

россия утром 13 ноября атаковала Одессу. Разрушен дом, повреждены 11 автомобилей, погибли два человека, ещё пятеро пострадали.

Российская атака на Одессу унесла жизни двух человек, есть раненые

россия утром 13 ноября атаковала Одессу, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГУ ГСЧС в Одесской области, пишет УНН.

До двух человек возросло число погибших в результате атаки на Одессу. Еще пять человек пострадали, они госпитализированы

- сообщил Кипер.

По данным ГСЧС, в результате удара поврежден одноэтажный частный жилой дом, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

По другому адресу зафиксировано попадание на открытой местности, в результате чего повреждены 11 легковых автомобилей.

"К сожалению, эта атака унесла жизни 2 людей. По предварительной информации, еще 5 человек пострадали", - подтвердили в ГСЧС.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

рф атаковала Украину 117 дронами - сколько уничтожили13.11.26, 08:14 • 2088 просмотров

Юлия Шрамко

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