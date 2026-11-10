На півдні Одещини внаслідок російського удару загинув чоловік, жінка поранена
Київ • УНН
російська атака пошкодила інфраструктуру та житловий сектор півдня Одещини. 69-річний чоловік загинув, 70-річну жінку госпіталізували.
Одна людина загинула, ще одна дістала поранення внаслідок комбінованого удару ворога по півдню Одещини. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти інфраструктури та житловий сектор: зокрема триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийку.
69-річний чоловік та 70-річна жінка під час атаки перебували на зупинці. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували з множинними травмами. Лікарі надають усю необхідну допомогу
Він додав, що на місцях уражень триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок атаки рф на Одесу загинули троє людей, ще щонайменше троє постраждали. Пошкоджено склад, будинок і гараж.
Вечірня атака ворога на Одесу забрала життя людини07.11.26, 23:15 • 10362 перегляди