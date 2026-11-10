На юге Одесской области в результате российского удара погиб мужчина, женщина ранена

Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате комбинированного удара врага по югу Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор: в частности, трёхэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка.

69-летний мужчина и 70-летняя женщина во время атаки находились на остановке. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали с множественными травмами. Врачи оказывают всю необходимую помощь - констатировал Кипер.

Он добавил, что на местах поражений продолжается ликвидация последствий.

Напомним

Накануне в результате атаки рф на Одессу погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали. Повреждены склад, дом и гараж.

Вечерняя атака врага на Одессу унесла жизнь человека