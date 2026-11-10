На юге Одесской области в результате российского удара погиб мужчина, женщина ранена
Киев • УНН
Российская атака повредила инфраструктуру и жилой сектор юга Одесской области. 69-летний мужчина погиб, 70-летнюю женщину госпитализировали.
Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате комбинированного удара врага по югу Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и жилой сектор: в частности, трёхэтажный жилой дом, шиномонтаж и автомойка.
69-летний мужчина и 70-летняя женщина во время атаки находились на остановке. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали с множественными травмами. Врачи оказывают всю необходимую помощь
Он добавил, что на местах поражений продолжается ликвидация последствий.
Напомним
Накануне в результате атаки рф на Одессу погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали. Повреждены склад, дом и гараж.
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