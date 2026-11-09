В Одесі зросла кількість жертв у результаті атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Одесу загинули троє людей, ще щонайменше троє постраждали. Пошкоджено склад, будинок і гараж.
У результаті атаки рф на Одесу кількість жертв зросла до трьох, ще щонайменше троє постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, під час гасіння пожеж рятувальники врятували двох людей.
Внаслідок влучань пошкоджено склад із продуктами харчування, двоповерховий житловий будинок і гараж на території кооперативу.
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Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, серед загиблих двоє жінок та чоловік. Ще одна жінка госпіталізована з важкими пораненнями. Медики надають всю необхідну допомогу.
Російського удару зазнало складське приміщення для зберігання продуктів харчування для дитячих садочків та шкіл. Виникла пожежа, триває ліквідація. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки уточнюються. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих
російський удар зруйнував склад продуктів в Одесі, є загиблий08.11.26, 10:15 • 6838 переглядiв