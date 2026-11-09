В Одесі зросла кількість жертв у результаті атаки рф

$45.320.1250.650.40
ukenru
15:06 • 1056 перегляди
На мосту Патона в Києві змінять схему руху - на що варто звернути увагу водіямPhoto
14:49 • 2530 перегляди
Індія готова стати посередником у розблокуванні експорту зерна з України - Зеленський
Ексклюзив
14:33 • 4556 перегляди
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
14:15 • 5888 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд
14:05 • 4230 перегляди
НАТО направить свого представника на переговори в Абу-Дабі - хто поїде від Альянсу
12:57 • 9208 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров
11:19 • 13774 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 15445 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
09:55 • 14785 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
9 листопада, 09:19 • 15498 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 19685 перегляди
Стрілок з Кракова помер у лікарні9 листопада, 06:37 • 7158 перегляди
Піаніста з круїзного лайнера врятували після дев'яти годин в океаніVideo9 листопада, 06:54 • 8088 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 15505 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 12249 перегляди
Публікації
Бізнес закликав правоохоронців припинити тиск на підприємства: чи допоможуть нові підходи вирішити проблему авіалізингу
Ексклюзив
14:33 • 4546 перегляди
Місія МВФ розпочала перегляд програми фінансування: чи отримає Україна $1,67 млрд14:15 • 5880 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 47685 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 68903 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 89676 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 5984 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 12276 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 15531 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 45131 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 46894 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
Facebook
Instagram

В Одесі зросла кількість жертв у результаті атаки рф

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Внаслідок атаки рф на Одесу загинули троє людей, ще щонайменше троє постраждали. Пошкоджено склад, будинок і гараж.

В Одесі зросла кількість жертв у результаті атаки рф
Фото: ДСНС

У результаті атаки рф на Одесу кількість жертв зросла до трьох, ще щонайменше троє постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, під час гасіння пожеж рятувальники врятували двох людей.

Внаслідок влучань пошкоджено склад із продуктами харчування, двоповерховий житловий будинок і гараж на території кооперативу.

Фото: ДСНС

Додамо

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, серед загиблих двоє жінок та чоловік. Ще одна жінка госпіталізована з важкими пораненнями. Медики надають всю необхідну допомогу.

Російського удару зазнало складське приміщення для зберігання продуктів харчування для дитячих садочків та шкіл. Виникла пожежа, триває ліквідація. На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки уточнюються. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих 

- повідомив Кіпер.

російський удар зруйнував склад продуктів в Одесі, є загиблий08.11.26, 10:15 • 6838 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Олег Кіпер
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса