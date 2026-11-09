В Одессе увеличилось число жертв в результате атаки рф

$45.320.1250.650.40
ukenru
15:25 • 4508 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-2027
15:06 • 5606 просмотра
На мосту Патона в Киеве изменят схему движения — на что стоит обратить внимание водителямPhoto
14:49 • 5276 просмотра
Индия готова стать посредником в разблокировании экспорта зерна из Украины — Зеленский
Эксклюзив
14:33 • 8682 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
14:15 • 9856 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов
14:05 • 5802 просмотра
НАТО направит своего представителя на переговоры в Абу-Даби — кто поедет от Альянса
12:57 • 10022 просмотра
В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров
11:19 • 14036 просмотра
Рада поддержала создание Космических сил ВСУ - что предусматривается
10:30 • 15637 просмотра
Генштаб подтвердил поражение под петербургом завода, задействованного в обеспечении топливом "Искандеров"
9 ноября, 09:55 • 14913 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 12 областей, введены аварийные отключения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Трамп допустил получение Украиной "иной формы" после войны9 ноября, 06:28 • 20771 просмотра
Стрелок из Кракова умер в больнице9 ноября, 06:37 • 9136 просмотра
Пианиста с круизного лайнера спасли после девяти часов в океанеVideo9 ноября, 06:54 • 10043 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 17321 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 14156 просмотра
публикации
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-202715:25 • 4530 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
14:33 • 8698 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов14:15 • 9870 просмотра
Осенняя подкормка сада: какие удобрения нужно внести в почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем году8 ноября, 11:27 • 48933 просмотра
Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог
Эксклюзив
8 ноября, 08:32 • 70103 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда12:44 • 8320 просмотра
Джастин Тимберлейк показал сыновей в редком совместном появлении на публикеVideo10:48 • 14164 просмотра
Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарём10:04 • 17329 просмотра
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину7 ноября, 20:10 • 45920 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 47624 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Фильм
Сериал
Социальная сеть

В Одессе увеличилось число жертв в результате атаки рф

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

В результате атаки рф на Одессу погибли три человека, еще как минимум трое пострадали. Повреждены склад, дом и гараж.

В Одессе увеличилось число жертв в результате атаки рф
Фото: ГСЧС

В результате атаки рф на Одессу число жертв возросло до трех, еще как минимум три человека пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, во время тушения пожаров спасатели спасли двух человек.

В результате попаданий повреждены склад с продуктами питания, двухэтажный жилой дом и гараж на территории кооператива.

Фото: ГСЧС

Добавим

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, среди погибших две женщины и мужчина. Еще одна женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Российский удар пришелся по складскому помещению для хранения продуктов питания для детских садов и школ. Возник пожар, продолжается ликвидация. На месте работают все соответствующие службы, последствия атаки уточняются. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших 

- сообщил Кипер.

российский удар разрушил склад продуктов в Одессе, есть погибший08.11.26, 10:15 • 6944 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Олег Кипер
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса