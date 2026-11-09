В Одессе увеличилось число жертв в результате атаки рф
Киев • УНН
В результате атаки рф на Одессу погибли три человека, еще как минимум трое пострадали. Повреждены склад, дом и гараж.
В результате атаки рф на Одессу число жертв возросло до трех, еще как минимум три человека пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, во время тушения пожаров спасатели спасли двух человек.
В результате попаданий повреждены склад с продуктами питания, двухэтажный жилой дом и гараж на территории кооператива.
Добавим
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, среди погибших две женщины и мужчина. Еще одна женщина госпитализирована с тяжелыми ранениями. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Российский удар пришелся по складскому помещению для хранения продуктов питания для детских садов и школ. Возник пожар, продолжается ликвидация. На месте работают все соответствующие службы, последствия атаки уточняются. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших
российский удар разрушил склад продуктов в Одессе, есть погибший08.11.26, 10:15 • 6944 просмотра