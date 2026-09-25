росія атакувала автомобіль енергетиків на Одещині, є загиблий та поранений
Київ • УНН
В Одесі дрон рф атакував автомобіль енергетиків ДТЕК: один чоловік загинув, ще один поранений. Удари пошкодили інфраструктуру Одещини.
російські військові цілеспрямовано атакували безпілотником автомобіль енергетиків ДТЕК в Одесі. Один чоловік загинув, і ще один отримав поранення. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Ворог зухвало атакував автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Один енергетик загинув, інший - зазнав поранення. Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків відʼїхав від підстанції, однак ворожий безпілотник умисно змінив курс й атакував саме автівку
За його словами, протягом дня російські війська також масовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів, пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та виробничо-складську будівлю підприємства.
Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. На місцях ударів працюють відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого
Нагадаємо
росія знову масовано атакувала Одесу та Одеську область у ніч на 25 вересня. Є загибла і постраждалий. На тлі атаки рф на південь України сусідня Румунія знову піднімала у небо винищувачі.