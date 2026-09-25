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росія атакувала автомобіль енергетиків на Одещині, є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

В Одесі дрон рф атакував автомобіль енергетиків ДТЕК: один чоловік загинув, ще один поранений. Удари пошкодили інфраструктуру Одещини.

росія атакувала автомобіль енергетиків на Одещині, є загиблий та поранений
Фото: Одеська ОВА

російські військові цілеспрямовано атакували безпілотником автомобіль енергетиків  ДТЕК в Одесі. Один чоловік загинув, і ще один отримав поранення. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Ворог зухвало атакував автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Один енергетик загинув, інший - зазнав поранення. Після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків відʼїхав від підстанції, однак ворожий безпілотник умисно змінив курс й атакував саме автівку 

– заявив Кіпер.
Наслідки атаки рф на автомобіль енергетиків

За його словами, протягом дня російські війська також масовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок ударів, пошкоджено інфраструктурний обʼєкт та виробничо-складську будівлю підприємства. 

Троє людей постраждали. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. На місцях ударів працюють відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого 

– додав голова Одеської ОВА.
У ДСНС показали наслідки атаки ворожої атаки в Одеській області

Нагадаємо

росія знову масовано атакувала Одесу та Одеську область у ніч на 25 вересня. Є загибла і постраждалий. На тлі атаки рф на південь України сусідня Румунія знову піднімала у небо винищувачі. 

Алла Кіосак

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
російська пропаганда
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Війна в Україні
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
ДТЕК
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Одеса