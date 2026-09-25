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Россия атаковала автомобиль энергетиков в Одесской области, есть погибший и раненый

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

В Одессе дрон РФ атаковал автомобиль энергетиков ДТЭК: один мужчина погиб, ещё один ранен. Удары повредили инфраструктуру Одесской области.

Россия атаковала автомобиль энергетиков в Одесской области, есть погибший и раненый
Фото: Одесская ОВА

российские военные целенаправленно атаковали беспилотником автомобиль энергетиков  ДТЭК в Одессе. Один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Враг дерзко атаковал автомобиль ДТЭК «Одесские электросети». Один энергетик погиб, другой — получил ранение. После объявления воздушной тревоги автомобиль энергетиков отъехал от подстанции, однако вражеский беспилотник намеренно изменил курс и атаковал именно автомобиль 

— заявил Кипер.
Последствия атаки рф на автомобиль энергетиков

По его словам, в течение дня российские войска также массированно атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру Одесской области. В результате ударов повреждены инфраструктурный объект и производственно-складское здание предприятия. 

Три человека пострадали. Огонь оперативно ликвидировали спасатели. На местах ударов работают соответствующие службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления россии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего 

— добавил глава Одесской ОВА.
В ГСЧС показали последствия вражеской атаки в Одесской области

Напомним

россия снова массированно атаковала Одессу и Одесскую область в ночь на 25 сентября. Есть погибшая и пострадавший. На фоне атаки рф на юг Украины соседняя Румыния снова поднимала в небо истребители. 

Алла Киосак

Война в Украине
Взрывы
Пожары
российская пропаганда
Воздушная тревога
Война в Украине
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
ДТЭК
Румыния
Одесса