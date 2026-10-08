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На Одещині через атаку рф пошкодило притулок для тварин, загинула собака

Київ • УНН

 • 700 перегляди

На Одещині через атаку рф пошкоджено притулок і автостоянку. Загинула собака, ще одна постраждала, згоріли 14 автомобілів.

На Одещині через атаку рф пошкодило притулок для тварин, загинула собака

Вольєри притулку для тварин пошкоджено в Одеській області внаслідок атаки рф у ніч на 8 жовтня, є загиблий і постраждалий собаки. Також зачепило автостоянку. Про це УНН пише з посиланням на дані голови Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС України.

Внаслідок ворожої атаки на Одещині пошкоджено територію автостоянки та притулку для тварин. Вогонь знищив 14 автомобілів, ще 13 були пошкоджені. Також пошкоджено вольєри та паркан притулку для тварин. Одна тварина через атаку загинула

- написав Кіпер.

У ДСНС уточнили, що через російську атаку, де пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин, загинула одна собака, ще одна постраждала.

"Вогнеборці не допустили поширення вогню на розташовану поруч будівлю притулку. Також на стоянці горіли 14 легкових автомобілів, ще 13 автівок пошкоджені", - ідеться у повідомленні ДСНС.

Пожежі наразі ліквідовані рятувальниками, вказав голова ОВА.

рф атакувала Україну 142 дронами, понад половина реактивні - скільки збили08.10.26, 09:39 • 1126 переглядiв

Юлія Шрамко

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