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В Одесской области из-за атаки РФ поврежден приют для животных, погибла собака

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В Одесской области из-за атаки РФ повреждены приют и автостоянка. Погибла собака, еще одна пострадала, сгорели 14 автомобилей.

В Одесской области из-за атаки РФ поврежден приют для животных, погибла собака

Вольеры приюта для животных повреждены в Одесской области в результате атаки рф в ночь на 8 октября, есть погибшая и пострадавшая собаки. Также пострадала автостоянка. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные главы Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС Украины.

В результате вражеской атаки в Одесской области повреждены территория автостоянки и приюта для животных. Огонь уничтожил 14 автомобилей, еще 13 были повреждены. Также повреждены вольеры и забор приюта для животных. Одно животное в результате атаки погибло

- написал Кипер.

В ГСЧС уточнили, что из-за российской атаки, в результате которой были повреждены вольеры и забор приюта для животных, погибла одна собака, еще одна пострадала.

"Огнеборцы не допустили распространения огня на расположенное рядом здание приюта. Также на стоянке горели 14 легковых автомобилей, еще 13 машин повреждены", - говорится в сообщении ГСЧС.

Пожары в настоящее время ликвидированы спасателями, указал глава ОВА.

рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили08.10.26, 09:39 • 1262 просмотра

Юлия Шрамко

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