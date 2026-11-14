Атаки рф на енергетику тривають - де є відключення світла 14 листопада

росія продовжила атакувати енергетику в Україні 14 листопада. У низці областей є відключення світла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані місцевої влади та енергокомпаній.

Одеська область

За даними ДТЕК, на Одещині "ворог знову атакував обʼєкт ДТЕК, майже 50 тисяч родин без світла".

"Вранці 14 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на півночі області. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Розбираємо завали та ремонтуємо пошкоджене. Цей обʼєкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - повідомили у ДТЕК.

Атака рф на енергетику в Одеській області підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер 14 листопада.

Сумська область

У Сумській області вранці 14 листопада сталося масштабне аварійне відключення електроенергії, зазначили в АТ "Сумиобленерго".

"Маємо масштабне аварійне знеструмлення в частині Сумщини. Працюємо над відновленням розподілу електроенергії! Деталі не розголошуємо з безпекових міркувань. Усі зусилля енергетиків направлені на заживлення знеструмлених споживачів, - зазначили у компанії. - Складна ситуація з розподілом електроенергії - це наслідок систематичних атак російської армії на енергетику".

Київська область

"Через ворожі обстріли та обмеження передачі електроенергії через пошкодження енергосистеми у Бучанському, Фастівському, Обухівському районах діють екстрені відключення. В решті області продовжують діяти стабілізаційні графіки", - повідомляється на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі вранці 14 листопада.

У Києві "за наказом НЕК Укренерго 14.11 діють стабілізаційні відключення електроенергії", зазначили на сайті ДТЕК Київські електромережі вранці 14 листопада.

Чернігівська область

У Чернігівській області вранці 14 листопада голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус вказав, що "протягом доби агресор знову атакував нашу енергетику".

Черкаська область

У Черкаській області на ранок 14 листопада після нічних атак рф голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що "у Золотоніському районі уламками ворожої цілі пошкодило лінію електропередачі", але "енергетики спрацювали оперативно".

Полтавська область

У Полтавській області вранці 14 листопада фіксували знеструмлення через негоду.

"Через несприятливі погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 13 населених пунктах Кременчуцької, Решетилівської, Карлівської, Кобеляцької, Лубенської та Миргородської громад. Без світла залишилися Близько 2 тисяч абонентів. Фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання", - зазначив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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