росія атакувала людний ринок в центрі Чорноморська - є загиблий і постраждалі

росія 11 листопада вдарила по людному ринку у середмісті Чорноморська в Одеській області. Уже відомо про загиблого та чотирьох постраждалих. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.

Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно. На цю хвилину відомо про одну загиблу людину. Ще четверо людей постраждали, двоє з них — у важкому стані. Медики борються за їхні життя