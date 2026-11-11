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Financial Times

росія атакувала людний ринок в центрі Чорноморська - є загиблий і постраждалі

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Росія вдарила по людному ринку в центрі Чорноморська. Загинула людина, четверо постраждали, двоє з них у важкому стані.

росія атакувала людний ринок в центрі Чорноморська - є загиблий і постраждалі
фото ілюстративне

росія 11 листопада вдарила по людному ринку у середмісті Чорноморська в Одеській області. Уже відомо про загиблого та чотирьох постраждалих. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.

Ворог завдав підступного удару по ринку у центральній частині Чорноморська. Місце, де у цей час завжди людно. На цю хвилину відомо про одну загиблу людину. Ще четверо людей постраждали, двоє з них — у важкому стані. Медики борються за їхні життя

- повідомив Кіпер.

З його слів, також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі. На місці працюють всі відповідні служби. Ліквідація триває. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Атака рф на Україну 11 листопада: у низці регіонів є загиблі і постраждалі, а також проблеми зі світлом11.11.26, 10:55 • 2950 переглядiв

Юлія Шрамко

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