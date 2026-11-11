россия атаковала людный рынок в центре Черноморска - есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
россия нанесла удар по людному рынку в центре Черноморска. Погиб человек, четверо пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
россия 11 ноября ударила по людному рынку в центре Черноморска Одесской области. Уже известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в социальных сетях, пишет УНН.
Враг нанес коварный удар по рынку в центральной части Черноморска. Место, где в это время всегда многолюдно. На данный момент известно об одном погибшем. Еще четыре человека пострадали, двое из них — в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни
По его словам, также повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили. На месте работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается. Информация о последствиях уточняется.
Атака рф на Украину 11 ноября: в ряде регионов есть погибшие и пострадавшие, а также проблемы с электричеством11.11.26, 10:55 • 2986 просмотров