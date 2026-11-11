Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Чорноморськ зросла до трьох

Двоє людей, яких у важкому стані госпіталізували після російської атаки по Чорноморську — померли. Кількість загиблих зросла до трьох. Загалом через удар постраждали 11 людей. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пише УНН.

На жаль, у лікарні померли двоє людей, яких у важкому стані госпіталізували після ворожої атаки по Чорноморську. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох людей. Щирі співчуття рідним та близьким. Всього постраждали 11 людей - зазначив він.

Кіпер додав, що на місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.

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