Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Чорноморськ зросла до трьох
Київ • УНН
Після атаки РФ на Чорноморськ у лікарні померли двоє тяжкопоранених. Загалом загинули троє людей, постраждали 11.
Двоє людей, яких у важкому стані госпіталізували після російської атаки по Чорноморську — померли. Кількість загиблих зросла до трьох. Загалом через удар постраждали 11 людей. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пише УНН.
На жаль, у лікарні померли двоє людей, яких у важкому стані госпіталізували після ворожої атаки по Чорноморську. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох людей. Щирі співчуття рідним та близьким. Всього постраждали 11 людей
Кіпер додав, що на місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення.
Кількість постраждалих від удару рф по ринку в Чорноморську подвоїлася11.11.26, 13:20 • 2486 переглядiв