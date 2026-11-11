Число погибших в результате российской атаки на Черноморск выросло до трех

Двое людей, госпитализированных в тяжелом состоянии после российской атаки по Черноморску, умерли. Число погибших возросло до трех. Всего в результате удара пострадали 11 человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

К сожалению, в больнице умерли двое людей, которых в тяжелом состоянии госпитализировали после вражеской атаки по Черноморску. Таким образом, число погибших возросло до трех человек. Искренние соболезнования родным и близким. Всего пострадали 11 человек