Число погибших в результате российской атаки на Черноморск выросло до трех
Киев • УНН
После атаки РФ на Черноморск в больнице умерли двое тяжелораненых. Всего погибли три человека, пострадали 11.
Двое людей, госпитализированных в тяжелом состоянии после российской атаки по Черноморску, умерли. Число погибших возросло до трех. Всего в результате удара пострадали 11 человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.
К сожалению, в больнице умерли двое людей, которых в тяжелом состоянии госпитализировали после вражеской атаки по Черноморску. Таким образом, число погибших возросло до трех человек. Искренние соболезнования родным и близким. Всего пострадали 11 человек
Кипер добавил, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий. Правоохранители документируют очередное военное преступление рф против гражданского населения.
Число пострадавших в результате удара РФ по рынку в Черноморске удвоилось11.11.26, 13:20 • 2178 просмотров