Число погибших в результате российской атаки на Черноморск выросло до трех

$45.500.0951.080.26
ukenru
13:48 • 60 просмотра
Зеленский заявил, что завтра встретится с Виткоффом и Кушнером в Дублине
13:05 • 6428 просмотра
"Путь сужается": Reuters указало на скептицизм в ЕС относительно быстрого вступления Украины
11:49 • 12636 просмотра
Арахамия после мирных переговоров в Абу-Даби видит шанс найти решение до Нового года
10:42 • 14727 просмотра
рф ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок
08:44 • 26897 просмотра
В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 43485 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
11 ноября, 06:35 • 23367 просмотра
Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливоPhoto
11 ноября, 04:28 • 25545 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 30663 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 25587 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Что празднуют 11 ноября в Украине и мире11 ноября, 03:57 • 10917 просмотра
В Донецке оккупанты откроют парк для милитаризации детей — ЦПДPhoto11 ноября, 05:22 • 7868 просмотра
Украина на G7 подняла вопрос санкций против рф - что еще обсудилиPhoto11 ноября, 06:52 • 5268 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 23074 просмотра
Украина стремится получить 10 лет поддержки для 800-тысячной армии после войны - AFP07:49 • 9846 просмотра
публикации
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
11 ноября, 06:41 • 43480 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 50174 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 42863 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 39629 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 41795 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром13:01 • 3586 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 23256 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 25968 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 23153 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 23793 просмотра
Актуальное
Отопление
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ка-50
Техника

Число погибших в результате российской атаки на Черноморск выросло до трех

Киев • УНН

 • 276 просмотра

После атаки РФ на Черноморск в больнице умерли двое тяжелораненых. Всего погибли три человека, пострадали 11.

Число погибших в результате российской атаки на Черноморск выросло до трех

Двое людей, госпитализированных в тяжелом состоянии после российской атаки по Черноморску, умерли. Число погибших возросло до трех. Всего в результате удара пострадали 11 человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

К сожалению, в больнице умерли двое людей, которых в тяжелом состоянии госпитализировали после вражеской атаки по Черноморску. Таким образом, число погибших возросло до трех человек. Искренние соболезнования родным и близким. Всего пострадали 11 человек

- отметил он.

Кипер добавил, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий. Правоохранители документируют очередное военное преступление рф против гражданского населения.

Число пострадавших в результате удара РФ по рынку в Черноморске удвоилось11.11.26, 13:20 • 2178 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область