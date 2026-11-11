Число пострадавших в результате удара РФ по рынку в Черноморске удвоилось
Киев • УНН
В результате удара РФ по рынку в Черноморске погиб человек, еще 11 пострадали. Девять человек госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в результате удара рф по многолюдному рынку в Черноморске Одесской области увеличилось до 11. Об этом 11 ноября сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
До 11 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по рынку в Черноморске. Один человек погиб
Каково состояние пострадавших
По его словам, "девять человек госпитализированы, состояние четверых из них врачи оценивают как тяжелое". "Врачи борются за их жизни", - указал он.
Еще одному человеку помощь оказали на месте, добавил глава ОВА.
По словам Кипера, ликвидация последствий атаки продолжается.
Напомним
11 ноября Россия ударила по рынку в центре Черноморска. Сначала было известно об одном погибшем и 4 пострадавших.
россия атаковала людный рынок в центре Черноморска - есть погибший и пострадавшие11.11.26, 12:55 • 1368 просмотров