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Financial Times

Число пострадавших в результате удара РФ по рынку в Черноморске удвоилось

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

В результате удара РФ по рынку в Черноморске погиб человек, еще 11 пострадали. Девять человек госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в результате удара РФ по рынку в Черноморске удвоилось

Количество пострадавших в результате удара рф по многолюдному рынку в Черноморске Одесской области увеличилось до 11. Об этом 11 ноября сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

До 11 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по рынку в Черноморске. Один человек погиб

- указал Кипер.

Каково состояние пострадавших

По его словам, "девять человек госпитализированы, состояние четверых из них врачи оценивают как тяжелое". "Врачи борются за их жизни", - указал он.

Еще одному человеку помощь оказали на месте, добавил глава ОВА.

По словам Кипера, ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним

11 ноября Россия ударила по рынку в центре Черноморска. Сначала было известно об одном погибшем и 4 пострадавших.

россия атаковала людный рынок в центре Черноморска - есть погибший и пострадавшие11.11.26, 12:55 • 1368 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
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