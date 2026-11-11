Кількість постраждалих від удару рф по ринку в Чорноморську подвоїлася
Київ • УНН
Унаслідок удару рф по ринку в Чорноморську загинула людина, ще 11 постраждали. Дев’ятьох госпіталізували, четверо у важкому стані.
Кількість постраждалих внаслідок удару рф по людному ринку у Чорноморську на Одещині збільшилася до 11. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер 11 листопада, пише УНН.
До 11 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по ринку у Чорноморську. Одна людина загинула
Який стан постраждалих
З його слів, "девʼять людей госпіталізовано, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий". "Лікарі борються за їхні життя", - вказав він.
Ще одній людині допомогу надано на місці, додав голова ОВА.
Зі слів Кіпера, ліквідація наслідків атаки триває.
Нагадаємо
11 листопада росія вдарила по ринку у центрі Чорноморська. Спочатку було відомо про загиблого і 4 постраждалих.
росія атакувала людний ринок в центрі Чорноморська - є загиблий і постраждалі11.11.26, 12:55 • 1982 перегляди