росіяни вдарили по автодорозі на Одещині: п’ятеро людей постраждали
Київ • УНН
Внаслідок серії ударів по автодорозі пошкоджено вантажівки та легковики. Двоє людей госпіталізовані, один постраждалий у вкрай тяжкому стані.
У вівторок, 6 жовтня, російські окупанти завдали серію ударів по автодорозі на Одещині, внаслідок чого було пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
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На даний час відомо про пʼятьох постраждалих: двоє з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий.
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російські війська вдарили по ліберійському вантажному судну в порту Одещини. Один моряк загинув, троє зазнали поранень.
Також УНН повідомляв, що у Чорному морі російський безпілотник пошкодив судно під прапором Маршаллових островів. Загинув один член екіпажу, ще семеро постраждали.