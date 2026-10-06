Россияне нанесли удар по автодороге в Одесской области: пострадали пять человек
Киев • УНН
В результате серии ударов по автодороге повреждены грузовики и легковые автомобили. Двое людей госпитализированы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
Во вторник, 6 октября, российские оккупанты нанесли серию ударов по автодороге в Одесской области, в результате чего были повреждены грузовые и легковые автомобили. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
В настоящее время известно о пяти пострадавших: двое из них госпитализированы, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое.
Врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого
Напомним
российские войска нанесли удар по либерийскому грузовому судну в порту Одесской области. Один моряк погиб, трое получили ранения.
Также УНН сообщал, что в Черном море российский беспилотник повредил судно под флагом Маршалловых Островов. Погиб один член экипажа, еще семеро пострадали.