Удар по Одещині спричинив пожежу на меблевому підприємстві, є поранені

Ворог увечері в четвер, 12 листопада, атакував Одещину. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що внаслідок удару четверо людей постраждали. Спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на площі 1300 кв. м, пошкоджено вікна багатоповерхівки, два легковики та знищено вантажівку з причепом.

У свою чергу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що пожежа виникла внаслідок влучання в виробничу будівлю меблевого підприємства.

За попередніми даними, четверо людей отримали опіки різного ступеня тяжкості, двох постраждалих госпіталізували. Лікарі надають всю необхідну допомогу - додав Кіпер.

Нагадаємо

Унаслідок удару рф по ринку в Чорноморську загинула людина, ще 11 постраждали. Дев’ятьох госпіталізували, четверо у важкому стані.

На півдні Одещини внаслідок російського удару загинув чоловік, жінка поранена