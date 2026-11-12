Удар по Одещині спричинив пожежу на меблевому підприємстві, є поранені

$45.320.1850.480.60
ukenru
21:11 • 5380 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським у Дубліні
20:47 • 9146 перегляди
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли
Ексклюзив
18:13 • 24526 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
17:53 • 20851 перегляди
13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
17:42 • 20131 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"
17:20 • 17756 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo
16:35 • 15537 перегляди
Віткофф після візиту до москви заявив про домовленість щодо наступної тристоронньої зустрічі
16:23 • 13466 перегляди
"Одна легенда змінить іншу" - Трамп запропонував призначити Тім Кука новим гендиректором Nvidia
12 листопада, 15:07 • 15499 перегляди
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia
12 листопада, 14:49 • 15610 перегляди
"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі12 листопада, 12:18 • 34693 перегляди
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф12 листопада, 13:01 • 38425 перегляди
Меру Дніпра Філатову загрожує звинувачення у державній зраді - ЗМІ12 листопада, 14:11 • 14819 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні12 листопада, 15:01 • 24886 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 18436 перегляди
Публікації
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли20:47 • 9152 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
Ексклюзив
18:13 • 24527 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"17:42 • 20132 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo17:00 • 18449 перегляди
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні12 листопада, 15:01 • 24898 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo20:54 • 1070 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга20:12 • 2586 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина18:16 • 7730 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo17:20 • 17759 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ16:51 • 10440 перегляди
Актуальне
Опалення
Forbes
MIM-104 Patriot
The Guardian
Ка-50

Удар по Одещині спричинив пожежу на меблевому підприємстві, є поранені

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Внаслідок атаки постраждали четверо людей, двох госпіталізували. Пошкоджено будівлю, багатоповерхівку, автомобілі та знищено вантажівку.

Удар по Одещині спричинив пожежу на меблевому підприємстві, є поранені

Ворог увечері в четвер, 12 листопада, атакував Одещину. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок удару четверо людей постраждали. Спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на площі 1300 кв. м, пошкоджено вікна багатоповерхівки, два легковики та знищено вантажівку з причепом.

У свою чергу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що пожежа виникла внаслідок влучання в виробничу будівлю меблевого підприємства.

За попередніми даними, четверо людей отримали опіки різного ступеня тяжкості, двох постраждалих госпіталізували. Лікарі надають всю необхідну допомогу

- додав Кіпер.

Нагадаємо

Унаслідок удару рф по ринку в Чорноморську загинула людина, ще 11 постраждали. Дев’ятьох госпіталізували, четверо у важкому стані.

На півдні Одещини внаслідок російського удару загинув чоловік, жінка поранена10.11.26, 23:16 • 4725 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій