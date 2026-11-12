Удар по Одещині спричинив пожежу на меблевому підприємстві, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок атаки постраждали четверо людей, двох госпіталізували. Пошкоджено будівлю, багатоповерхівку, автомобілі та знищено вантажівку.
Ворог увечері в четвер, 12 листопада, атакував Одещину. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок удару четверо людей постраждали. Спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на площі 1300 кв. м, пошкоджено вікна багатоповерхівки, два легковики та знищено вантажівку з причепом.
У свою чергу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що пожежа виникла внаслідок влучання в виробничу будівлю меблевого підприємства.
За попередніми даними, четверо людей отримали опіки різного ступеня тяжкості, двох постраждалих госпіталізували. Лікарі надають всю необхідну допомогу
Нагадаємо
Унаслідок удару рф по ринку в Чорноморську загинула людина, ще 11 постраждали. Дев’ятьох госпіталізували, четверо у важкому стані.
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