Удар по Одесской области вызвал пожар на мебельном предприятии, есть раненые

Враг вечером в четверг, 12 ноября, атаковал Одесскую область. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате удара пострадали четыре человека. Вспыхнул пожар в административно-производственном здании на площади 1300 кв. м, повреждены окна многоэтажки, два легковых автомобиля и уничтожен грузовик с прицепом.

В свою очередь начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что пожар возник в результате попадания в производственное здание мебельного предприятия.

По предварительным данным, четыре человека получили ожоги различной степени тяжести, двоих пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают всю необходимую помощь - добавил Кипер.

Напомним

В результате удара рф по рынку в Черноморске погиб человек, еще 11 пострадали. Девять человек госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

На юге Одесской области в результате российского удара погиб мужчина, женщина ранена