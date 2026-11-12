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Удар по Одесской области вызвал пожар на мебельном предприятии, есть раненые

Киев • УНН

 • 990 просмотра

В результате атаки пострадали четыре человека, двоих госпитализировали. Повреждены здание, многоэтажный дом, автомобили и уничтожен грузовик.

Удар по Одесской области вызвал пожар на мебельном предприятии, есть раненые

Враг вечером в четверг, 12 ноября, атаковал Одесскую область. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате удара пострадали четыре человека. Вспыхнул пожар в административно-производственном здании на площади 1300 кв. м, повреждены окна многоэтажки, два легковых автомобиля и уничтожен грузовик с прицепом.

В свою очередь начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что пожар возник в результате попадания в производственное здание мебельного предприятия.

По предварительным данным, четыре человека получили ожоги различной степени тяжести, двоих пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают всю необходимую помощь

- добавил Кипер.

Напомним

В результате удара рф по рынку в Черноморске погиб человек, еще 11 пострадали. Девять человек госпитализировали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

На юге Одесской области в результате российского удара погиб мужчина, женщина ранена10.11.26, 23:16 • 4729 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям