Ворог атакував адмінбудівлю в центрі Одеси: пожежа охопила кілька поверхів, відомо про 5 поранених
Київ • УНН
Російська армія вдарила по центру Одеси, поранивши п’ятьох людей. Пошкоджено адмінбудівлю, пожежа охопила кілька поверхів.
Армія рф завдала удару по центру Одеси, наразі відомо про п'ятьох постраждалих, пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Наразі відомо про пʼятьох постраждалих внаслідок удару по центру Одеси. У більшості постраждалих уламкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога
За словами голови Одеської ОВА, внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
В Одесі внаслідок нічної атаки рф постраждали 6 людей, серед них 2 дитини17.09.26, 08:00 • 4794 перегляди