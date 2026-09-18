Враг атаковал административное здание в центре Одессы: пожар охватил несколько этажей, известно о 5 раненых
Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по центру Одессы, ранив пять человек. Повреждено административное здание, пожар охватил несколько этажей.
Армия рф нанесла удар по центру Одессы, в настоящее время известно о пяти пострадавших, повреждены фасад и остекление административного здания. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате удара по центру Одессы. У большинства пострадавших осколочные ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь
По словам главы Одесской ОВА, в результате атаки повреждены фасад и остекление административного здания. Возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
В Одессе в результате ночной атаки РФ пострадали 6 человек, среди них 2 ребенка17.09.26, 08:00 • 4794 просмотра