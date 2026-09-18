Враг атаковал административное здание в центре Одессы: пожар охватил несколько этажей, известно о 5 раненых

Армия рф нанесла удар по центру Одессы, в настоящее время известно о пяти пострадавших, повреждены фасад и остекление административного здания. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В настоящее время известно о пяти пострадавших в результате удара по центру Одессы. У большинства пострадавших осколочные ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь - сообщил Кипер.

По словам главы Одесской ОВА, в результате атаки повреждены фасад и остекление административного здания. Возникший пожар охватил несколько этажей. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

В Одессе в результате ночной атаки РФ пострадали 6 человек, среди них 2 ребенка