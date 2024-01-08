Коронавирус не исчез: киевлянам советуют вернуться к масочному режиму

На фоне рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и киевлянам рекомендуют вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил, что учитывая эпидемиологическую ситуацию и заявления ВОЗ горожанам стоит снова вернуться к масочному режиму.

Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь каждую неделю фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты - отметил Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах болезни следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, которую определит врач, вовремя проходить тестирование на COVID-19 - заметил Поворозник.

Первый заместитель председателя КГГА также напомнил, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.

ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

Дополнение

В декабре прошлого года главный санитарный врач Украины Игорь Кузин завил, что Украине с октября от COVID-19 умерли 343 человека, в том числе двое детей.

Напомним,

В Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировано 7 летальных случаев из-за заболевания гриппом