У Києві за тиждень на грип, ГРВІ та на COVID-19 захворіло понад 10 тис. людей, десять померли

У Києві за перший тиждень цього року було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

За перший тиждень цього року у Києві було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них – діти. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях. А взагалі по Україні за останні 3 місяці на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей - повідомив Попко.

Він зазначив, що Київська військова адміністрація просить усіх киян дотримуватися рекомендацій міністерства Охорони Здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я - дотримуватися маскового режиму та вакцинуватися.

"Найголовнішим захистом проти COVID-19 є курс із трьох щеплень. У 2024 щеплення проти коронавірусу залишаються безоплатними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти на сайті МОЗ (або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 602019)", - розповів Попко.

Він зазначив, що за інформацією Міністерства охорони здоров’я, наразі у пунктах щеплень використовують вакцини "Janssen" (виробник "Johnson&Johnson") та "Comirnaty" ("Pfizer"). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку ("Pfizer" — вакцина "Comirnaty" для дітей).

Доповнення

Київська влада радить носити маски в натовпі через ризики COVID-19 та грипу, поділяючи занепокоєння ВООЗ.