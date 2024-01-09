В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 10 тыс. человек, десять умерли

В Киеве за первую неделю этого года было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. Вследствие болезни десять взрослых умерли в больницах. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

За первую неделю этого года в Киеве было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. 50% из них - дети. В результате болезни десять взрослых умерли в больницах. А вообще по Украине за последние 3 месяца ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек - сообщил Попко.

Он отметил, что Киевская военная администрация просит всех киевлян придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения - соблюдать масочный режим и вакцинироваться.

"Самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок. В 2024 году прививки против коронавируса остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адреса и график работы можно найти на сайте Минздрава (или позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 602019)", - рассказал Попко.

Он отметил, что по информации Министерства здравоохранения здоровья, сейчас в пунктах прививок используют вакцины "Janssen" (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" ("Pfizer"). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста ("Pfizer" - вакцина "Comirnaty" для детей).

Дополнение

Киевские власти советуют носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.