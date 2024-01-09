В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 10 тыс. человек, десять умерли
Киев • УНН
Более 10 000 киевлян заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю, десять летальных случаев. Чиновники призывают к вакцинации и ношению масок.
В Киеве за первую неделю этого года было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. Вследствие болезни десять взрослых умерли в больницах. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
За первую неделю этого года в Киеве было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. 50% из них - дети. В результате болезни десять взрослых умерли в больницах. А вообще по Украине за последние 3 месяца ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек
Он отметил, что Киевская военная администрация просит всех киевлян придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения - соблюдать масочный режим и вакцинироваться.
"Самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок. В 2024 году прививки против коронавируса остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адреса и график работы можно найти на сайте Минздрава (или позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 602019)", - рассказал Попко.
Он отметил, что по информации Министерства здравоохранения здоровья, сейчас в пунктах прививок используют вакцины "Janssen" (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" ("Pfizer"). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста ("Pfizer" - вакцина "Comirnaty" для детей).
Дополнение
Киевские власти советуют носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.
В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 10 тыс. человек, десять умерли
Более 10 000 киевлян заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю, десять летальных случаев. Чиновники призывают к вакцинации и ношению масок.
Южная Корея готовится к сильным снегопадам: для Сеула выпущено предупреждение
На Южную Корею обрушился снегопад: в Большом Сеуле ожидается до 10 см снега, в связи с чем власти объявили предупреждение.
Ущерб окружающей среде из-за российской войны превысил 56 миллиардов евро - ОП
Ущерб, нанесенный российской войной окружающей среде в Украине, превышает 56 миллиардов евро; Украина стремится привлечь россию к ответственности.
Из-за непогоды масштабные обесточивания: более тысячи населенных пунктов без света
Более 1 000 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды в восьми областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: двое пострадавших
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Два человека получили ранения.
В monobank произошел сбой - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский объявил о сбое в работе мобильного банка.
В Винницкой области община ПЦУ на законных основаниях вернула себе храм. Людям намекают, что их силой могут оттуда выгнать
В Винницкой области община ПЦУ на законных основаниях вернула себе храм. Людям намекают, что их силой могут оттуда выгнать
В Одесской области трое детей отравились угарным газом - ГСЧС
Три девочки в Одесской области отравились угарным газом от неправильно установленного генератора.
Николаевскую область ночью враг обстрелял из артиллерии
Российские войска обстреляли Николаевскую область ночью; о жертвах не сообщается.
В Украине сняты ограничения для транспорта на дорогах, кроме М-13
В Украине сняты транспортные ограничения на всех автодорогах, кроме М-13.