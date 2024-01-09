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В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 10 тыс. человек, десять умерли

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 07:23  •  824 просмотра

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Более 10 000 киевлян заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю, десять летальных случаев. Чиновники призывают к вакцинации и ношению масок.

В Киеве за первую неделю этого года было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. Вследствие болезни десять взрослых умерли в больницах. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

За первую неделю этого года в Киеве было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. 50% из них - дети. В результате болезни десять взрослых умерли в больницах. А вообще по Украине за последние 3 месяца ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек 

- сообщил Попко.

Он отметил, что Киевская военная администрация просит всех киевлян придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения Украины и Всемирной организации здравоохранения - соблюдать масочный режим и вакцинироваться.  

"Самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок. В 2024 году прививки против коронавируса остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адреса и график работы можно найти на сайте Минздрава (или позвонив в контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 602019)", - рассказал Попко.

Он отметил, что по информации Министерства здравоохранения  здоровья, сейчас в пунктах прививок используют вакцины "Janssen" (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" ("Pfizer"). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста ("Pfizer" - вакцина "Comirnaty" для детей).

Дополнение

Киевские власти советуют носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
У Києві за тиждень на грип, ГРВІ та на COVID-19 захворіло понад 10 тис. людей, десять померли
More than 10 thousand people fell ill with flu, ARVI and COVID-19 in Kyiv over the week, ten died
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