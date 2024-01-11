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В Україні циркулює 15 штамів коронавірусу - Кузін

В Україні циркулює 15 штамів коронавірусу - Кузін

Київ • УНН

 • 141179 перегляди

В Україні циркулює 15 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон", при цьому в жодному регіоні не перевищено епідемічні пороги захворюваності на грип та COVID-19.

В Україні за останні два тижні фіксувалася циркуляція 15 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон". Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

На запитання, скільки наразі в Україні циркулює штамів коронавірусу, Кузін відповів: "15 – це було за останні два тижні".

15 різних типів, вони всі належать до штаму "Омікрон"

- сказав Кузін.

Окрім того, Кузін зазначив, що станом на сьогодні немає перевищень епідпорогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в жодній області України.

"Уже півтора місяця, напевно, у нас йдуть стабільні показники захворюваності. Вони на середньому та очікуваному рівні. Вони не перевищують середньорічні й не перевищують показники минулого року. Це поєднання грипу, гострих респіраторних вірусних інфекцій та COVID-19. Усього в середньому ми реєструємо від 120 до 140 тис. випадків за один тиждень. Це середнє значення, і станом на сьогодні немає перевищень епідпорогу в жодній області України", - розповів Кузін.

Він пояснив, що перебіг цього епідемічного сезону - відносно спокійний.

"Але тут вартує згадати те, що, починаючи з другої половини січня, буде все більше реєструватися саме випадків грипу, а не COVID-19. Грип, особливо у людей, які похилого віку, у яких є супутні захворювання, схильний до важкого протікання, тому тут дуже важливо захистити саме цю вікову групу", - сказав Кузін.

Доповнення

У Києві за перший тиждень цього року було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях.

Київська влада радить носити маски в натовпі через ризики COVID-19 та грипу, поділяючи занепокоєння ВООЗ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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