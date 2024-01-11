В Україні циркулює 15 штамів коронавірусу - Кузін
Київ • УНН
В Україні циркулює 15 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон", при цьому в жодному регіоні не перевищено епідемічні пороги захворюваності на грип та COVID-19.
В Україні за останні два тижні фіксувалася циркуляція 15 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон". Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
На запитання, скільки наразі в Україні циркулює штамів коронавірусу, Кузін відповів: "15 – це було за останні два тижні".
15 різних типів, вони всі належать до штаму "Омікрон"
Окрім того, Кузін зазначив, що станом на сьогодні немає перевищень епідпорогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в жодній області України.
"Уже півтора місяця, напевно, у нас йдуть стабільні показники захворюваності. Вони на середньому та очікуваному рівні. Вони не перевищують середньорічні й не перевищують показники минулого року. Це поєднання грипу, гострих респіраторних вірусних інфекцій та COVID-19. Усього в середньому ми реєструємо від 120 до 140 тис. випадків за один тиждень. Це середнє значення, і станом на сьогодні немає перевищень епідпорогу в жодній області України", - розповів Кузін.
Він пояснив, що перебіг цього епідемічного сезону - відносно спокійний.
"Але тут вартує згадати те, що, починаючи з другої половини січня, буде все більше реєструватися саме випадків грипу, а не COVID-19. Грип, особливо у людей, які похилого віку, у яких є супутні захворювання, схильний до важкого протікання, тому тут дуже важливо захистити саме цю вікову групу", - сказав Кузін.
Доповнення
У Києві за перший тиждень цього року було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях.
Київська влада радить носити маски в натовпі через ризики COVID-19 та грипу, поділяючи занепокоєння ВООЗ.