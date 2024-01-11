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Наразі немає потреби в запровадженні карантину в Україні через грип та COVID-19 – МОЗ

Наразі немає потреби в запровадженні карантину в Україні через грип та COVID-19 – МОЗ

Київ • УНН

 • 143422 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України не бачить необхідності в національному карантині через грип та COVID-19, покладаючись на регіональні заходи та протиепідемічні протоколи.

Наразі немає потреби в запровадженні загальнонаціонального карантину в Україні через грип та COVID-19. Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Деталі

На запитання чи наразі ситуація потребує введення карантину в Україні, Кузін відповів:

"Станом на сьогодні, ні. Стосовно ведення карантину, то така опція зберігалася в доковідні часи, потім був загальнодержавний карантин, після його скасування повернулася стара опція. Вона насправді працює дуже просто, якщо на території якоїсь області, або району ми фіксуємо перевищення середньорічних показників захворюваності на грип або ГРВІ, то за поданням головного державного санітарного лікаря збирається комісія ТЕБ І НС, яка може оголосити карантин на території області".

Він зазначив, що карантин – це крайня міра, тому що, фіксуючи перші ознаки підвищення захворюваності найчастіше застосовуються так звані посилені протиепідемічні заходи.

"Це може бути рекомендація щодо маскового режиму, переведення працівників на дистанційний формат роботи, запровадження якихось певних обмежувальних заходів, щоб не допускати скупчення населення тощо. Зазвичай цих обмежувальних протиепідемічних заходів достатньо. Це дозволяє не допустити такого спалахового підйому захворюваності та дозволяє не вводити карантин", - сказав Кузін.

Кузін повідомив, що на початку цього епідемічного сезону в декількох областях було перевищення епідпорогу.

"Це питання розглядалося комісії ТЕБ І НС обласного рівня, було прийнято перелік заходів – локальні, протиепідемічні й ситуація почала покращуватися, до карантину не дійшло. Станом на сьогодні в жодній області немає перевищення порогу, тому такі рішення не виносяться і очікуємо, що цифри можуть трішки зростати по рівню захворюваності в кінці січня, але будемо сподіватися, що за рахунок прийнятих своєчасно протиепідемічних заходів, цього вдасться уникнути", - розповів Кузін.

Доповнення

В кінці листопада 2023 року Кузін повідомляв, що у трьох областях можуть запровадити карантин через поширення COVID-19.

Додамо

  У Києві за перший тиждень цього року було зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Внаслідок хвороби десять дорослих померли в лікарнях.  Київська влада радить носити маски в натовпі через ризики COVID-19 та грипу, поділяючи занепокоєння ВООЗ. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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