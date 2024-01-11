Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Украины не видит необходимости в национальном карантине из-за гриппа и COVID-19, полагаясь на региональные мероприятия и противоэпидемические протоколы.
Сейчас нет необходимости во введении общенационального карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Детали
На вопрос требует ли сейчас ситуация требует введения карантина в Украине, Кузин ответил:
"По состоянию на сегодня, нет. Относительно ведения карантина, то такая опция сохранялась в доковидные времена, потом был общегосударственный карантин, после его отмены вернулась старая опция. Она на самом деле работает очень просто, если на территории какой-то области или района мы фиксируем превышение среднегодовых показателей заболеваемости гриппом или ОРВИ, то по представлению главного государственного санитарного врача собирается комиссия ТЭБ и ЧС, которая может объявить карантин на территории области".
Он отметил, что карантин - это крайняя мера, потому что, фиксируя первые признаки повышения заболеваемости чаще всего применяются так называемые усиленные противоэпидемические мероприятия.
"Это может быть рекомендация по масочному режиму, перевод работников на дистанционный формат работы, введение каких-то определенных ограничительных мер, чтобы не допускать скопления населения и тому подобное. Обычно этих ограничительных противоэпидемических мероприятий достаточно. Это позволяет не допустить такого вспышечного подъема заболеваемости и позволяет не вводить карантин", - сказал Кузин.
Кузин сообщил, что в начале этого эпидемического сезона в нескольких областях было превышение эпидпорога.
"Этот вопрос рассматривался комиссии ТЭБ И ЧС областного уровня, был принят перечень мероприятий - локальные, противоэпидемические и ситуация начала улучшаться, до карантина не дошло. На сегодня ни в одной области нет превышения порога, поэтому такие решения не выносятся и ожидаем, что цифры могут немного расти по уровню заболеваемости в конце января, но будем надеяться, что за счет принятых своевременно противоэпидемических мероприятий, этого удастся избежать", - рассказал Кузин.
Дополнение
В конце ноября 2023 года Кузин сообщал, что в трех областях могут ввести карантин из-за распространения COVID-19.
Добавим
В Киеве за первую неделю этого года было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. Вследствие болезни десять взрослых умерли в больницах. Киевские власти советуют носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
Министерство здравоохранения Украины не видит необходимости в национальном карантине из-за гриппа и COVID-19, полагаясь на региональные мероприятия и противоэпидемические протоколы.
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