З початку епідсезону в Україні 595 людей померло від COVID-19, серед них четверо дітей - МОЗ

З початку епідемічного сезону, з жовтня 2023 року від захворювання на COVID-19 померло 595 людей, серед яких 4 були дітьми. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я України, передає УНН.

З початку епідсезону (жовтень 2023) в Україні зафіксовано 122 081 випадок захворювання на COVID-19. 595 з них – летальні, 4 — діти віком до 17 років - йдеться в повідомленні МОЗ.

Деталі

За підсумками 2023 року друге за рахунком щеплення проти COVID-19 не отримали 814 740 українців. Ще понад понад 12 млн громадян не отримали навіть бустерне щеплення.

Також в МОЗ нагадали, що основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох або двох щеплень, в залежності від того, яку вакцину ви обрали.

Наразі в країні є понад 2 млн доз вакцин, а вакцинація проти COVID-19 у 2024 році, як і в попередні роки, є безоплатною, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

11 січня пвідомлялося, що наразі немає потреби в запровадженні загальнонаціонального карантину в Україні через грип та COVID-19.

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