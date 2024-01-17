В Китае создали смертоносный мутантный штамм COVID-19: реакция научного сообщества
Китайские ученые создали смертельный мутантный штамм COVID-19 на трансгенных мышах, что приводит к 100% летальному исходу в течение восьми дней. Однако широкое научное сообщество выразило обеспокоенность этим исследованием, назвав его "ужасным" и требуя разъяснений относительно примененных мер безопасности.
Это вопрос закона и справедливости: Зеленский о возвращении мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу
Президент Украины Владимир Зеленский отметил ответственность граждан - или платить налоги, или воевать, поскольку страна находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что зарплата одного солдата равна налогам 6-8 человек, и отметил, что это вопрос справедливости.
"Такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента рф": Юсов о новой волне мобилизации в рф
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов утверждает, что Россия может спровоцировать новую волну мобилизации, возможно, после президентских выборов. Он предполагает, что Россия продолжает практику вербовки, предусматривающую принудительное подписание контрактов и привлечение международных наемников.
Авиаудар по поселку Малый Бурлюк: погибла женщина, еще двое детей травмированы
В результате российского авиаудара по поселку Малый Бурлюк погибла женщина и двое детей получили ранения, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации. По факту обстрела, который также нанес серьезный ущерб жилым домам и инфраструктуре, ведется расследование.
В Днепре прогремел взрыв - СМИ
В Днепре прогремел взрыв после сообщения Воздушных сил о вражеской ракете, которая направлялась курсом на город.
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
На фоне санкций россияне начали использовать детали, похожие на бытовые вентиляторы, для производства авиационных бомб, что привело к снижению качества и эффективности, но сохранило их функциональность.
Сколько украинцев оформили зеленую карту за 2023 год
Эксперты прогнозируют, что в 2024 году популярность зеленой карты будет продолжать расти.
Глава МИД Британии заявил, что работает над вопросом использования активов рф для восстановления Украины
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что работает над вопросом использования активов рф для восстановления Украины.
россияне создают отряды из наемников для отправки в Африку - ГУР
По данным украинской разведки, россия формирует группы "военных инструкторов" для отправки в африканские страны.
В ГУР заявили, что существует угроза поставок баллистических ракет рф из Ирана
Существует потенциальная возможность поставок баллистических ракет из Ирана в россию. Однако, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на сегодня не зафиксировано ни одного случая таких поставок.