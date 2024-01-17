В Китае создали смертоносный мутантный штамм COVID-19: реакция научного сообщества

Китайские ученые создали смертельный вирус, являющийся мутировавшей версией COVID-19. Исследования проводились на "очеловеченных" мышах, мозг которых имеет подобный человеческому генетический состав. Об этом и о реакции ученых сообщили New York Post, передает УНН.

Детали

Смертельный вирус является мутировавшей версией GX/2017, двоюродного брата коронавируса, который, как сообщается, был обнаружен у малайзийских панголинов в 2017 году - за три года до пандемии. Все трансгенные мыши, которые были заражены, умерли в течение всего восьми дней.

Эта инфекция привела к 100% смертности мышей hACE2. Мы предполагаем, что причина смерти может быть связана с возникновением поздней инфекции мозга... На седьмой день после заражения у мышей появились такие симптомы, как пилоэрекция, сгорбленная осанка и вялые движения, а их глаза побелели. - говорится в сообщении исследователей.

Китайские ученые заявляют, что данные эксперименты предоставляют уникальную точку зрения на патогенность коронавируса GX_P2V и предлагает четкую альтернативную модель для понимания патогенных механизмов связанных с SARS-CoV-2 коронавирусом.

Однако научное сообщество не оценило важность исследования. Франсуа Баллу, эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона, назвал исследование "ужасным" и "абсолютно бессмысленным с научной точки зрения".

"Я видел, как такие вещи могут пойти не по плану...",- написал он в Х.

Также ученый указал на то, что в препринте не указан уровень биобезопасности и меры предосторожности, которые используются во время исследования.

"Отсутствие этой информации вызывает беспокойство, что часть или все это исследование, как исследование в Ухане в 2016-2019 годах, которое, вероятно, вызвало пандемию Covid-19, было опрометчиво проведено без минимальных условий биобезопасности и практик, необходимых для исследования с потенциальными возбудителями пандемии".

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