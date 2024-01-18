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Відеогеймери можуть зіткнутися з незворотною втратою слуху та шумом у вухах – дослідження

Відеогеймери можуть зіткнутися з незворотною втратою слуху та шумом у вухах – дослідження

Київ • УНН

 • 24797 перегляди

Опублікований в журналі BMJ Public Health, висновок дослідників наголошує, що рівень шуму у відеоіграх, особливо під час тривалих ігрових сесій, може спричинити незворотну втрату слуху та шум у вухах серед геймерів. Дослідники пропонують проводити інформаційні кампанії про потенційні ризики для здоров'я, пов'язані з іграми.

Рівень шуму у відеоіграх часто буває занадто високим. Це може бути особливо небезпечно для гравців, які довго грають. Про це передає УНН, із посиланням на дослідження, яке опублікував медичний журнал BMJ Public Health.

Деталі

Відомо, що прослуховування музики в навушниках є джерелом потенційно небезпечних рівнів звуку, але відносно мало уваги приділяється впливу відеоігор, в тому числі кіберспорту.

Люди, як правило, грають в ігри протягом тривалого часу, при цьому імпульсні шуми, такі як постріли, можуть бути дуже гучними, кажуть експерти. Це значно посилює ризик.

Про небезпеку також свідчить огляд світових досліджень, в яких взяли участь понад 50 000 людей. Дослідники дійшли висновку, що, зважаючи на популярність цих ігор, необхідно вжити заходів для підвищення обізнаності про потенційні ризики.

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Отримані дані свідчать про те, що може виникнути потреба у визначенні пріоритетних заходів, таких як ініціативи, спрямовані на освіту та обізнаність про ризики ігор, які можуть сприяти безпечному слуханню серед геймерів

- ідеться у матеріалі дослідження. 

Дослідження вказує на рекомендації, згідно з якими "допустимий" час перебування людей під впливом звуку в 83 децибели (дБ) становить 20 годин на тиждень.

Для 86 дБ цей показник зменшується до 10 годин на тиждень, а для 98 дБ - до 38 хвилин на тиждень.

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