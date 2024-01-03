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Актуальне
Експорт IT-послуг з України скоротився на 7%

Експорт IT-послуг з України скоротився на 7%

Київ • УНН

 • 37877 перегляди

Український експорт ІТ-послуг у січні-листопаді 2023 року впав на 7,3% до $6,1 млрд порівняно з 2022 роком.

За період із січня до листопада 2023 року експорт ІТ-послуг з України впав на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це пише Forbes, посилаючи на звіт НБУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що порівняно із даними за жовтень і вересень 2023 року, ІТ-експорт у листопаді зріс на 35 млн доларів та на 43 млн відповідно.

У листопаді минулого року обсяг експорту ІТ-послуг з України становив 564 млн доларів.

Однак порівняно з показником за листопад 2022 року обсяг експорту таких послуг зменшився на 16 млн.

Загалом за період з січня по листопад 2023 року експорт становив 6,1 млрд доларів, що на 7,3% або на 482 млн менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності - НБУ01.01.24, 17:55 • 52528 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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