Експорт IT-послуг з України скоротився на 7%

За період із січня до листопада 2023 року експорт ІТ-послуг з України впав на 7,3%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Про це пише Forbes, посилаючи на звіт НБУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що порівняно із даними за жовтень і вересень 2023 року, ІТ-експорт у листопаді зріс на 35 млн доларів та на 43 млн відповідно.

У листопаді минулого року обсяг експорту ІТ-послуг з України становив 564 млн доларів.

Однак порівняно з показником за листопад 2022 року обсяг експорту таких послуг зменшився на 16 млн.

Загалом за період з січня по листопад 2023 року експорт становив 6,1 млрд доларів, що на 7,3% або на 482 млн менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності - НБУ