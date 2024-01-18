Видеогеймеры могут столкнуться с необратимой потерей слуха и шумом в ушах - исследование

Уровень шума в видеоиграх часто бывает слишком высоким. Это может быть особенно опасно для игроков, которые долго играют. Об этом передает УНН со ссылкой на исследования, которые опубликовал медицинский журнал BMJ Public Health.

Детали

Известно, что прослушивание музыки в наушниках является источником потенциально опасных уровней звука, но относительно мало внимания уделяется влиянию видеоигр, в том числе киберспорта.

Люди, как правило, играют в игры в течение длительного времени, при этом импульсные шумы, такие как выстрелы, могут быть очень громкими, говорят эксперты. Это значительно усиливает риск.

Об опасности также свидетельствует обзор мировых исследований, в которых приняли участие более 50 000 человек. Исследователи пришли к выводу, что, учитывая популярность этих игр, необходимо принять меры для повышения осведомленности о потенциальных рисках.

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Полученные данные свидетельствуют о том, что может возникнуть потребность в определении приоритетных мер, таких как инициативы, направленные на образование и осведомленность о рисках игр, которые могут способствовать безопасному слушанию среди геймеров - говорится в материале исследования.

Исследование указывает на рекомендации, согласно которым "допустимое" время пребывания людей под воздействием звука в 83 децибела (дБ) составляет 20 часов в неделю.

Для 86 дБ этот показатель уменьшается до 10 часов в неделю, а для 98 дБ - до 38 минут в неделю.

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Дети могут безопасно слушать 92 децибела лишь двенадцать минут в неделю. Для взрослых ограничения менее строгие: 92 децибелы вредны только после двух с половиной часов в неделю.

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