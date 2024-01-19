Швейцарские исследователи обнаружили закономерность в крови больных Long Covid: открытие может произвести революцию в диагностике и лечении

Команда исследователей из Цюриха обнаружила белки в крови пациентов, которые указывают на нарушение работы иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые надеются использовать результаты исследования, чтобы в будущем лучше диагностировать "долговременный Ковид" и проложить путь к более эффективному лечению болезни.

Об этом передает УНН со ссылкой на издание Science.

Детали

Ученые проверили образцы крови 113 пациентов, инфицированных Sars-CoV-2, и 39 здоровых лиц контрольной группы. За всеми участниками наблюдали в течение одного года. Через 6 месяцев у 40 инфицированных пациентов наблюдались стойкие симптомы, поэтому у них был диагностирован длительный Covid.

Используя протеомный подход, который состоял из сравнения уровней 6596 белков в сыворотке крови всех участников, авторы пытались определить потенциальные маркеры крови у пациентов с длительным Covid. Результаты показали, что у этих пациентов наблюдались специфические изменения уровня белка в сыворотке крови, что свидетельствует о повышенной активации системы комплемента, - компонента иммунной системы, который участвует в борьбе с патогенными микроорганизмами.

Система комплемента играет двойную роль, во-первых, в регулировании иммунной системы, а во-вторых, во вмешательстве в факторы свертывания крови и кровеносного сосуда. Обычно этот механизм активируется во время острой фазы заболевания, но возвращается к норме, когда инфекция проходит - объясняет профессор Дэвид Смаджа, гематолог Европейского госпиталя им. Жоржа Помпиду (Университет Париж) и исследователь в отделе терапевтических инноваций (Inserm).

По словам руководителя исследования Онура Боймана, который является директором клиники иммунологии в больнице Цюрихского университета, у пациентов с Long Covid "система комплемента не возвращается к своему состоянию покоя, как должна была бы".

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Кроме того, у пациентов с Long Covid в крови наблюдалось повышение уровня повреждения различных клеток организма, включая эритроциты, тромбоциты и кровеносные сосуды.

Если система комплемента остается активированной, она атакует здоровые клетки в различных органах и повреждает или разрушает их. Благодаря этому открытию мы нашли еще одну часть головоломки о Long Covid, которая объясняет, почему эта болезнь может привести к такому широкому спектру симптомов - говорит иммунолог.

По словам Боймана, данные открытия могут способствовать лучшему пониманию заболевания. Ученые надеются, что на основе знания роли системы комплемента удастся разработать лечение длительного Covid.

Уже есть компании, которые разрабатывают ингибиторы комплемента - подчеркнул Онур Бойман.

Вместе с тем, пока что слишком рано выводить прямые терапевтические концепции из новых данных, считают ученые. Также есть сомнения, что удастся определить универсальный биомаркер для долговременного Covid.

Различные симптомы очень четко показывают, что существуют очень разные клинические формы - настаивает профессор Жером Эстакье, директор по исследованиям Inserm в отделе экологической токсичности, клеточной сигнализации и биомаркеров Inserm.

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Исследователи отмечают, что в смысле "длительных" Covid, речь идет о нескольких биологических маркерах, которые вероятно, специфичны для каждой клинической формы.

Еще одним ограничением является то, что идентификация биомаркеров длительного Covid может зависеть от других параметров, таких как пол или возраст.

Мы знаем, что длительный Covid, как правило, чаще встречается у женщин, и что возраст может влиять на дифференциальную активацию системы комплемента. Поэтому в будущих исследованиях необходимо будет обратить пристальное внимание на эти параметры - подытоживает Жером Эстакье.

Напомним,

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