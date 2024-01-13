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Екс-міністра охорони здоров'я Вʼєтнаму засудили на 18 років за купівлю ковід-тестів за завищеними цінами

Екс-міністра охорони здоров'я Вʼєтнаму засудили на 18 років за купівлю ковід-тестів за завищеними цінами

Київ • УНН

 • 26446 перегляди

У Вʼєтнамі екс-міністри, чиновники та інші посадовці отримали різні терміни увʼязнення за участь у корупційній схемі, пов'язаній із розкраданням державних коштів під час закупівлі тестів на COVID-19.

Суд у В'єтнамі виніс рішення у справі про корупцію, пов'язану з тестами на COVID-19. Екс-міністр охорони здоров'я отримав 18 років ув'язнення за хабарі в $2,25 мільйона, а колишній міністр науки отримав три роки за недобросовісне управління. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Покарання було визначено для двох колишніх міністрів та декількох посадовців у рамках розслідування навколо приватної медичної компанії Viet A Technology Corp, яку обвинувачують у виробництві тестів на COVID-19 для державної системи охорони здоров'я за завищеними цінами.

Відповідно колишній міністр охорони здоров’я Нгуєн Тхань Лонг був засуджений на 18 років, а екс-міністр науки і технології Чу Нгок Ань отримав 3 роки ув’язнення. Суд також призначив терміни від 18 місяців до 15 років позбавлення волі для 35 інших осіб, в основному чиновників, які мали причетність до цього корупційного скандалу.

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Місцева фірма, яка замовила державному дослідницькому підрозділу виробництво тест-систем для виявлення коронавірусу, була звинувачена у змові з чиновниками. За даними влади, фірма необґрунтовано завищила ціни та незаконно заробила понад $50 млн на продажі тестів.

Додамо

Ці рішення вписуються в рамки широкомасштабної кампанії В'єтнаму проти корупції, яка вже призвела до відставок численних високопосадовців, включаючи колишнього президента і прем'єр-міністра.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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