Экс-министра здравоохранения Вьетнама осудили на 18 лет за покупку ковид-тестов по завышенным ценам

Суд во Вьетнаме вынес решение по делу о коррупции, связанной с тестами на COVID-19. Экс-министр здравоохранения получил 18 лет заключения за взятки в $2,25 миллиона, а бывший министр науки получил три года за недобросовестное управление. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Наказание было определено для двух бывших министров и нескольких должностных лиц в рамках расследования вокруг частной медицинской компании Viet A Technology Corp, которую обвиняют в производстве тестов на COVID-19 для государственной системы здравоохранения по завышенным ценам.

Соответственно бывший министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг был осужден на 18 лет, а экс-министр науки и технологии Чу Нгок Ань получил 3 года заключения. Суд также назначил сроки от 18 месяцев до 15 лет лишения свободы для 35 других лиц, в основном чиновников, которые имели причастность к этому коррупционному скандалу.

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Местная фирма, которая заказала государственному исследовательскому подразделению производство тест-систем для выявления коронавируса, была обвинена в сговоре с чиновниками. По данным властей, фирма необоснованно завысила цены и незаконно заработала более $50 млн на продаже тестов.

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Эти решения вписываются в рамки широкомасштабной кампании Вьетнама против коррупции, которая уже привела к отставкам многочисленных высокопоставленных чиновников, включая бывшего президента и премьер-министра.

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