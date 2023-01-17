Президент Вьетнама подал в отставку на фоне масштабных чисток против взяточничества

Детали

Фук «подал в отставку с назначенной должности, уволился с работы и вышел на пенсию», сообщило государственное информационное агентство VNA.

Фук «взял на себя политическую ответственность как лидер, когда несколько должностных лиц, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения и недостатки, повлекшие очень серьезные последствия», - говорится в сообщении VNA.

Его отставка последовала после увольнения в этом месяце двух заместителей премьер-министра в ходе антикоррупционной чистки, в результате которой были арестованы десятки чиновников.

Он был премьер-министром с 2016 по 2021 год, прежде чем стать президентом.

Внезапная отставка Фука является очень необычным шагом для коммунистического Вьетнама, где политические изменения обычно тщательно организуются с акцентом на осторожной стабильности.