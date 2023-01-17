Президент В'єтнаму подав у відставку на тлі масштабних чисток проти хабарництва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент В'єтнаму Нгуєн Суан Фук подав у відставку після кількох днів чуток про те, що він збирається бути звільненим на тлі великої кампанії боротьби з корупцією, в результаті якої кілька міністрів було звільнено. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
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Фук «подав у відставку з призначеної посади, звільнився з роботи і вийшов на пенсію», повідомило державне інформаційне агентство VNA.
Фук «взяв на себе політичну відповідальність як лідер, коли кілька посадових осіб, у тому числі два віце-прем'єри і три міністри, допустили порушення та недоліки, що спричинили дуже серйозні наслідки», - йдеться в повідомленні VNA.
Його відставка відбулася після звільнення цього місяця двох заступників прем'єр-міністра під час антикорупційного чищення, в результаті якого було заарештовано десятки чиновників.
Він був прем'єр-міністром з 2016 до 2021 року, перш ніж стати президентом.
Раптова відставка Фука є дуже незвичайним кроком для комуністичного В'єтнаму, де політичні зміни зазвичай ретельно організовуються з акцентом на обережній стабільності.