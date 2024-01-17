В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет

В Мариуполе увеличилось количество больных вирусными инфекциями: это может быть вспышка ОРВИ или коронавирусной инфекции COVID-19, - пока точной информации нет. Согласно сообщению Мариупольского городского совета, больницы в оккупированном городе к периоду инфекционных заболеваний не готовы, в том числе из-за отсутствия необходимых препаратов и оборудования, передает УНН.

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Указывается, что за последние четыре недели во временно оккупированном городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями. Об этом свидетельствуют местные паблики.

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Жители Мариуполя рассказывают о симптомах среди которых: высокая температура, сильный кашель и тому подобное.

Оккупанты не сообщают, это вспышка ОРВИ или коронавирусной инфекции COVID-19. - отмечает Мариупольский городской совет.

Известно, что все больше горожан обращаются за медицинской помощью в больницы, но медучреждения, как указывается, не подготовлены к периоду распространения инфекционных заболеваний, особенно таких, как ковид, - не хватает необходимых препаратов и оборудования.

По информации ведомства, низкий уровень медицины в оккупации может спровоцировать эпидемию.

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