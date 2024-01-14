россия завезла на временно оккупированное Запорожье бригады врачей из карелии - Нацсопротивление

На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли медики из карелии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Из-за нехватки кадров на ВОТ оккупанты продолжают завозить медицинские бригады с территории рф. Это происходит на ротационной основе с выплатами премии для участников незаконной командировки - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас на временно оккупированном Запорожье работают медицинские бригады из карелии. По данным Центра нацсопротивления, работают анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики и терапевты. Украинское движение сопротивления отмечает, что получило списки всех медицинских групп, прибывших на территорию Украины из рф.

В то же время есть информация о том, что качество и доступность медицинских услуг для местного населения остается на критически низком уровне. В частности, во всех больницах во временно оккупированных регионах действует распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает - сообщает Сопротивление.

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