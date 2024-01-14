рф пытается скрыть информацию о потерях на войне в Украине накануне выборов - Центр нацсопротивления

Российское правительство накануне выборов вводит новые ограничения по доступу к публичной информации, чтобы скрыть реальные расходы личного состава в Украине. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Ряд региональных филиалов пенсионного фонда рф, в частности, в курской, брянской, белгородской областях, уже получили письма с указанием перестать загружать в "единую государственную информационную систему социального обеспечения" информацию о фактах назначения финансовой поддержки и социальных мероприятий участников "сво" и их семей - говорится в сообщении.

Дополнение

Накануне выборов президента российские власти пытаются максимально ограничить информацию о гибели граждан рф в войне против Украины, опасаясь роста антипутинских настроений.

По информации источников Центра национального сопротивления, пенсионный фонд рф получил срочное распоряжение засекретить данные о денежных выплатах оккупантам и их семьям. Ведь они являются прямым доказательством для подсчета реальных потерь ВС РФ.

В то же время оккупационные администрации на временно оккупированных территориях получили распоряжение об ограничении списка лиц, имеющих доступ к информации о пребывании личного состава россиян в Украине.

Напомним,

российские захватчики продолжают подготовку к пропагандистскому шоу под названием "выборы президента россии" на временно оккупированных территориях, враг начал готовить "наблюдателей.

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