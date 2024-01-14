370 тысяч оккупантов и более 6 тысяч танков: Генштаб обновил данные о потерях рф в Украине

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 14 января 2024 года ликвидировали около 370 тысяч российских захватчиков, при этом за минувшие сутки - 840 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

- 6075 танков врага (+10),

- боевых бронированных машин - 11302 (+33),

- артиллерийских систем - 8747 (+19),

- РСЗО - 957 (+0), средств ПВО - 648 (+2),

- самолетов - 329 (+0),

- вертолетов - 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6861 (+13),

- крылатых ракет - 1814 (+8),

- кораблей/катеров - 23 (+0),

- подводных лодок - 1 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 11667 (+35),

- специальной техники - 1353 (+8).

Напомним,

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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