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370 тисяч окупантів та понад 6 тисяч танків: Генштаб оновив дані про втрати рф в Україні

Київ • УНН

 • 30963 перегляди

Збройні сили України повідомили, що станом на 14 січня 2024 року знищили близько 370 000 російських солдатів, у тому числі 840 за минулу добу.

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2024 року ліквідували близько 370 тисяч російських загарбників, при цьому за минулу добу - 840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі 

Крім того, українські оборонці знищили:

- 6075 танків ворога (+10),

- бойових броньованих машин ‒ 11302 (+33),

- артилерійських систем – 8747 (+19),

- РСЗВ – 957 (+0), засобів ППО ‒ 648 (+2),

- літаків – 329 (+0),

- гелікоптерів – 324 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13),

- крилатих ракет – 1814 (+8),

- кораблів / катерів ‒ 23 (+0),

- підводних човнів – 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11667 (+35),

- спеціальної техніки ‒ 1353 (+8).

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Нагадаємо

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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