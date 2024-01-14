370 тисяч окупантів та понад 6 тисяч танків: Генштаб оновив дані про втрати рф в Україні
Київ • УНН
Збройні сили України повідомили, що станом на 14 січня 2024 року знищили близько 370 000 російських солдатів, у тому числі 840 за минулу добу.
Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 14 січня 2024 року ліквідували близько 370 тисяч російських загарбників, при цьому за минулу добу - 840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Крім того, українські оборонці знищили:
- 6075 танків ворога (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 11302 (+33),
- артилерійських систем – 8747 (+19),
- РСЗВ – 957 (+0), засобів ППО ‒ 648 (+2),
- літаків – 329 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13),
- крилатих ракет – 1814 (+8),
- кораблів / катерів ‒ 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11667 (+35),
- спеціальної техніки ‒ 1353 (+8).
Нагадаємо
"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Генштаб: рф з початку широкомасштабної війни здійснила 626 хімічних атак13.01.24, 18:48 • 75410 переглядiв