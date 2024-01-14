рф намагається приховати інформацію про втрати на війні в Україні напередодні виборів – Центр нацспротиву
Київ • УНН
росія обмежує публічні дані про військові витрати перед виборами, щоб приховати втрати військ в Україні.
Російський уряд напередодні виборів запроваджує нові обмеження щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати реальні витрати особового складу в Україні. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Низка регіональних філій пенсійного фонду рф, зокрема, в курській, брянській, білгородській областях, вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до "единой государственной информационной системы социального обеспечения" інформацію про факти призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасників "сво" та їхніх сімей
Доповнення
Напередодні виборів президента російська влада намагається максимально обмежити інформацію про загибель громадян рф у війні проти України, побоюючись зростання антипутінських настроїв.
За інформацією джерел Центру національного спротиву, пенсійний фонд рф отримав термінове розпорядження засекретити дані про грошові виплати окупантам та їхнім сім’ям. Адже вони є прямим доказом для підрахунку реальних втрат зс рф.
Водночас окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях отримали розпорядження про обмеження списку осіб, які мають доступ до інформації щодо перебування особового складу росіян в Україні.
Нагадаємо
російські загарбники продовжують підготовку до пропагандистського шоу під назвою "вибори президента росії" на тимчасово окупованих територіях, ворог почав готувати "спостерігачів.
370 тисяч окупантів та понад 6 тисяч танків: Генштаб оновив дані про втрати рф в Україні 14.01.24, 10:36 • 30963 перегляди