росія завезла на тимчасово окуповане Запоріжжя бригади лікарів з карелії – Нацспротив
Київ • УНН
На тимчасово окупованому Запоріжжі працюють медичні бригади з карелії. Український рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з рф.
На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули медики з Карелії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Через брак кадрів на ТОТ окупанти продовжують завозити медичні бригади з території рф. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження
Деталі
Наразі на тимчасово окупованому Запоріжжі працюють медичні бригади з карелії. За даними Центру нацспротиву, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти. Український рух спротиву зазначає, що отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з рф.
Водночас є інформація про те, що якість та доступність медичних послуг для місцевого населення залишається на критично низькому рівні. Зокрема, в усіх лікарнях в тимчасово окупованих регіонах діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.
Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає
рф намагається приховати інформацію про втрати на війні в Україні напередодні виборів – Центр нацспротиву 14.01.24, 14:46 • 36669 переглядiв