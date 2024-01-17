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В окупованому Маріуполі можливий розвиток епідемії через низьку підготовку медзакладів - Маріупольська міська рада

Київ • УНН

 • 28238 перегляди

Медичні заклади в окупованому Маріуполі погано підготовлені до сплеску вірусних інфекцій, що потенційно може призвести до епідемії. Точна природа вірусу залишається непідтвердженою.

 В Маріуполі збільшилася кількість хворих на вірусні інфекції: це може бути спалах ГРВІ або коронавірусної інфекції COVID-19, - наразі точної інформації немає.  Згідно з повідомленням Маріупольської міської ради, лікарні в окупованому місті до періоду інфекційних захворювань не готові, в тому числі через відсутність необхідних препаратів та обладнання, передає УНН.

Деталі

Вказується, що за останні чотири тижні у тимчасово окупованому місті збільшилася кількість хворих на вірусні інфекції. Про це свідчать місцеві пабліки.

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Жителі Маріуполя розповідають про симптоми серед яких: висока температура, сильний кашель тощо.

Окупанти не повідомляють, чи це спалах ГРВІ або коронавірусної інфекції COVID-19. 

- наголошує Маріупольська міська рада.

Відомо, що все більше містян звертаються за медичною допомогою до лікарень, але медзаклади, як вказується, не підготувлені до періоду розповсюдження інфекційних захворювань, особливо таких, як ковід, - не вистачає необхідних препаратів та обладнання.

За інформацією відомства, низький рівень медицини в окупації може спровокувати епідемію.

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