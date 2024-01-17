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Окупанти атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, серед них дитина

Окупанти атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, серед них дитина

Київ • УНН

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Окупаційні війська рф атакували Марганецьку громаду в Нікопольському районі за допомогою безпілотника-камікадзе, в результаті чого постраждали 13-річний та 19-річний хлопці. Обом постраждалим надається медична допомога.

Сьогодні вдень окупаційні війська рф поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

За його словами, під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди.

Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – "важка". Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу

- резюмував Лисак.

Нагадаємо

Уночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники. "Шахеди" знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.

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