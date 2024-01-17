Окупанти атакували Дніпропетровщину: двоє поранених, серед них дитина
Київ • УНН
Окупаційні війська рф атакували Марганецьку громаду в Нікопольському районі за допомогою безпілотника-камікадзе, в результаті чого постраждали 13-річний та 19-річний хлопці. Обом постраждалим надається медична допомога.
Сьогодні вдень окупаційні війська рф поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди.
Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – "важка". Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу
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