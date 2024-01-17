Уночі над Дніпропетровщиною збили три російські безпілотники
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони у Дніпропетровській області за ніч збили три ворожі безпілотники, повідомив керівник ООС Сергій Лисак. Росіяни також обстріляли Нікополь і Марганець, але про жертви не повідомляється.
Уночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники. "Шахеди" знищили у Дніпровському та Синельниківському районах. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Також уночі росіяни обстріляли Нікополь і Марганець.
Не вщухають обстріли Нікопольщини. З артилерії агресор бив по райцентру та Марганцю. Минулося без загиблих та постраждалих. На решті території регіону було спокійно
Повітряні Сили знищили 19 із 20 «шахедів» за ніч17.01.24, 07:19 • 53585 переглядiв