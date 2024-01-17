Уночі над Дніпропетровщиною збили три російські безпілотники

Уночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники. "Шахеди" знищили у Дніпровському та Синельниківському районах. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Також уночі росіяни обстріляли Нікополь і Марганець.

Не вщухають обстріли Нікопольщини. З артилерії агресор бив по райцентру та Марганцю. Минулося без загиблих та постраждалих. На решті території регіону було спокійно написав Лисак.

Повітряні Сили знищили 19 із 20 «шахедів» за ніч