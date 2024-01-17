Ночью над Днепропетровской областью сбили три российских беспилотника

На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

По сообщениям, Россия создает "дома молодежи" в захваченных отелях по всей Украине, используя их как пропагандистские центры для индоктринации подростков о якобы вине Украины в войне и получения прооккупационной поддержки.