Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: двое раненых, среди них ребенок
Киев • УНН
Оккупационные войска рф атаковали Марганецкую громаду в Никопольском районе с помощью беспилотника-камикадзе, в результате чего пострадали 13-летний и 19-летний парни. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Сегодня днем оккупационные войска рф попали дроном-камикадзе по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. В результате обстрела ранен 13-летний ребенок. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его словам, под удар попало авто, в котором находились люди.
Пострадали двое ребят. 13-летний ребенок - "тяжелый". Юноша 19 лет - в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь
Напомним
Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью три вражеских беспилотника. "Шахеды" уничтожили в Днепровском и Синельниковском районах.
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: двое раненых, среди них ребенок
Оккупационные войска рф атаковали Марганецкую громаду в Никопольском районе с помощью беспилотника-камикадзе, в результате чего пострадали 13-летний и 19-летний парни. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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