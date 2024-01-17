Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: двое раненых, среди них ребенок

Сегодня днем оккупационные войска рф попали дроном-камикадзе по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. В результате обстрела ранен 13-летний ребенок. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, под удар попало авто, в котором находились люди.

Пострадали двое ребят. 13-летний ребенок - "тяжелый". Юноша 19 лет - в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь - резюмировал Лысак.

Напомним

Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью три вражеских беспилотника. "Шахеды" уничтожили в Днепровском и Синельниковском районах.